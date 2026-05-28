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Avignon / 2026 - Agenda

« Dysfonction(ELLES) » d’Elisabeth Gentet-Ravasco interroge à travers une fiction familiale le poids de l’héritage, la transmission des traumas

« Dysfonction(ELLES) » d’Elisabeth Gentet-Ravasco interroge à travers une fiction familiale le poids de l’héritage, la transmission des traumas - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre des Corps Saints
©© Fanny-Gaëlle Gentet Dysfonction(ELLES)
© Fanny-Gaëlle Gentet Dysfonction(ELLES)

Théâtre des Corps Saints / Texte d’Elisabeth Gentet-Ravasco et Fanny-Gaëlle Gentet / Mise en scène de Stephen Szekely

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Pièce pour trois comédiennes et une marionnette, Dysfonction(ELLES) interroge à travers une fiction familiale le poids de l’héritage, la transmission des traumas.

Les autrices Elisabeth Gentet-Ravasco et Fanny-Gaëlle Gentet ont uni leurs forces pour creuser dans Dysfonction(ELLES) le poids du silence qui dans certaines familles dissimule de douloureux héritages. Dans cette création de la compagnie Pikrocole, l’héroïne se prénomme Joséphine (Meaghan Dendraël), elle a 31 ans et ne va pas bien. En mission à l’étranger, elle fait un malaise et s’effondre. Ressurgissent alors des bribes d’un passé familial oublié. Sa cousine Oxana (Clara Symchowicz), chercheuse en sciences cognitives, l’aide à fouiller sa mémoire et à refuser le déni. Céline, la mère d’Oxana (Véronique Augereau), oscille quant à elle entre protection et complicité du silence familial. Représentée par une marionnette à taille humaine, la figure de la grand-mère incarne quant à elle l’omniprésence des lois patriarcales et sociales. Entre présent et flashbacks, cette pièce mise en scène par Stephen Szekely est un puzzle. C’est un récit de reconstruction.

 

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Dysfonction(ELLES)
du vendredi 3 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre des Corps Saints
76, place des Corps Saints, 84 000 Avignon

à 11h40, relâche les 9, 16 et 23 juillet.

Tel : 04 84 51 25 75. Durée : 1h15.

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