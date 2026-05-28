Pièce pour trois comédiennes et une marionnette, Dysfonction(ELLES) interroge à travers une fiction familiale le poids de l’héritage, la transmission des traumas.

Les autrices Elisabeth Gentet-Ravasco et Fanny-Gaëlle Gentet ont uni leurs forces pour creuser dans Dysfonction(ELLES) le poids du silence qui dans certaines familles dissimule de douloureux héritages. Dans cette création de la compagnie Pikrocole, l’héroïne se prénomme Joséphine (Meaghan Dendraël), elle a 31 ans et ne va pas bien. En mission à l’étranger, elle fait un malaise et s’effondre. Ressurgissent alors des bribes d’un passé familial oublié. Sa cousine Oxana (Clara Symchowicz), chercheuse en sciences cognitives, l’aide à fouiller sa mémoire et à refuser le déni. Céline, la mère d’Oxana (Véronique Augereau), oscille quant à elle entre protection et complicité du silence familial. Représentée par une marionnette à taille humaine, la figure de la grand-mère incarne quant à elle l’omniprésence des lois patriarcales et sociales. Entre présent et flashbacks, cette pièce mise en scène par Stephen Szekely est un puzzle. C’est un récit de reconstruction.

Anaïs Heluin