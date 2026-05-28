Inspirée de la rencontre entre la journaliste Flore Vasseur et le lanceur d’alerte Edward Snowden, la pièce de Sylvain Bastonero interroge la servitude volontaire et l’aveuglement démocratique.

Dans Meeting Snowden, documentaire produit pour Arte en 2017, Flore Vasseur raconte la rencontre entre trois défenseurs de la lutte pour les libertés : Edward Snowden, Lawrence Lessig et Birgitta Jónsdóttir. Sylvain Bastonero fait l’archéologie de la décision qui a conduit Edward Snowden, en juin 2013, à révéler comment la NSA a surveillé les échanges téléphoniques et électroniques des citoyens américains et britanniques, et l’enracine dans le spectacle des attentats du 11 septembre 2001. « Deux destins bouleversés par le 11 septembre 2001. Edward Snowden, soldat devenu lanceur d’alerte. Flore Vasseur, réalisatrice hantée par la violence du monde et en quête de sens. Intégrés au système, ils finissent par s’y opposer, chacun à leur manière. »

La liberté comme pouvoir de dire non

Fasciné par le courage de ceux qui osent dire non, Sylvain Bastonero fait dialoguer parcours personnels et événements historiques, mêlant l’intime et le politique, pour comprendre comme le doute devient conscience, puis résistance. Dans un univers scénique symbolique, peuplé par les casse-têtes des Rubik’s Cube, traduisant le chaos intérieur des personnages et leur quête de cohérence et de vérité, Alexis Tran, Jérémie Scheffler, Sylvain Bastonero, Cyrielle Buquet, Guillaume Blanchard et Celya Humann incarnent, en alternance, ces opposants qui refusent de plier devant la violence des institutions et la volonté de contrôle généralisé, adressant au public la question de sa propre responsabilité : jusqu’où sommes-nous prêts à fermer les yeux ?

Catherine Robert