Laure Barida, Sara Charrier, Vinora Epp, Maud Gripon et Mélissa Zehner : cinq femmes se réunissent pour évoquer les abus sexuels dont sont victimes les enfants au sein du foyer. Ex tenebris lux…

À l’initiative de Melissa Zehner, les frangines des Palpitantes s’attaquent pour leur première création « au silence autour des violences sexuelles et à l’instrumentalisation omniprésente du corps des femmes et des enfants ». Désireuses d’inventer des formes inspirées d’ouvrages théoriques (le Livre noir des violences sexuelles, de Murielle Salmona, Le Berceau des dominations, de Dorothée Dussy, Peau de Dorothy Alisson, ainsi que le podcast Ou peut-être une nuit, de Charlotte Pudlowski), elles complètent leur enquête par un travail de terrain, avec, pour ce spectacle inaugural, l’association SOSinceste de Grenoble. Les Palpitantes revendiquent un travail de recherche qui aboutit à une fiction théâtrale, où la musique occupe une place importante.

Les mots pour le dire

À travers le portrait de cinq femmes et des alliances qu’elles tissent, ressurgit au plateau l’horreur d’un passé qui ne passe pas : « c’est par la fenêtre de l’intime que nous entrons et par les portes du système de domination patriarcal que nous restons bloquées ». Grâce « au pouvoir des mots, aux rituels graves mais qui réparent, et aux combats qu’elles entreprennent ensemble », le public « embarque dans les méandres d’une mémoire traumatique qui s’allumera pour ne plus jamais sombrer dans les ténèbres ». L’écriture se veut salvatrice et vivifiante, rendant la violence palpable, « sans jamais, pour autant, se départir de la tendresse ».

Catherine Robert