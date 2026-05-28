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Avignon / 2026 - Agenda

Avec « Olympe(s) », Justine Heynemann et Rachel Arditi explorent la figure de révolutionnaire qu’est Olympe de Gouges

Avec « Olympe(s) », Justine Heynemann et Rachel Arditi explorent la figure de révolutionnaire qu’est Olympe de Gouges - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Scala Provence
©© Julien Piffaut Olympe(s) mis en scène par Justine Heynemann
© Julien Piffaut Olympe(s) mis en scène par Justine Heynemann

La Scala-Provence / Texte de Rachel Arditi et Justine Heynemann / Mise en scène de Justine Heynemann

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Dans Olympe(s), Justine Heynemann et Rachel Arditi rassemblent dix comédiens et chanteurs autour de la figure de révolutionnaire qu’est Olympe de Gouges. Pour dire la nécessité de l’expression féminine.

Entre Justine Heynemann et Rachel Arditi, la complicité artistique est de longue date. Autrice et metteure en scène pour l’une, autrice et comédienne pour l’autre, elles forment un binôme solide, à la hauteur de l’héroïne à laquelle elles se consacrent dans Olympe(s). Comme le suggère le pluriel du titre, ce spectacle incarné par 10 comédiens-chanteurs avec Rachel Arditi dans le rôle-titre n’est pas un biopic de la femme de lettres, dramaturge et femme politique Olympe de Gouges. En partant d’un tournant de la vie de cette révolutionnaire et pionnière du féminisme, la belle et vaste distribution du spectacle prend un tournant fictionnel grâce auquel le passé fait écho avec le présent. En tissant de vrais discours d’Olympe de Gouges et d’autres personnages historiques avec des dialogues contemporains et des chansons, Olympe(s) fait l’histoire d’un collectif d’aujourd’hui guidé par une femme du passé.

 

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Olympe(s)
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Scala Provence
3 rue Pourquery de Boisserin, 84000 Avignon

à 21h, relâche les 6, 13 et 20 juillet. Tel : 04 65 00 00 90. Durée : 1h50.

 

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