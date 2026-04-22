Olivier Py crée « La Bal(l)ade de Nijinski », plongée dans les sentiments du dieu de la danse
Châtelet / théâtre danséPublié le 22 avril 2026 - N° 343
Olivier Py monte, dans le foyer du Châtelet, un spectacle inspiré du Journal de Nijinski, récit autobiographique du danseur des Ballets russes.
Vaslav Nijinski a marqué l’histoire du Théâtre du Châtelet ; il y a dansé Shéhérazade, Pétrouchka ou Daphnis et Chloé avec les Ballets russes, chorégraphiant lui-même L’Après-midi d’un faune sur la musique de Debussy. Du Journal qu’il rédigea en convalescence en Suisse en 1919, et qui abonde en réflexions sur la danse et sur la vie – « sur le sentiment » dira-t-il –, Olivier Py a tiré une courte pièce portée ici par Bertrand de Roffignac. Le comédien, complice fidèle de l’auteur, acteur et metteur en scène depuis Ma jeunesse exaltée, y incarne le danseur-vedette des Ballets russes. Accueillie dans le Grand Foyer du théâtre, ces représentations devraient y trouver la tonalité intime qui est celle du Journal.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementLa Bal(l)ade de Nijinski
du vendredi 29 mai 2026 au vendredi 5 juin 2026
Le Théâtre du Châtelet
place du Châtelet, 75001 Paris
Le 29 mai et du 1er au 5 juin à 20h, dimanche 31 mai à 15h et 18h. Tél. : 01 40 28 28 40.