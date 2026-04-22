Olivier Py monte, dans le foyer du Châtelet, un spectacle inspiré du Journal de Nijinski, récit autobiographique du danseur des Ballets russes.

Vaslav Nijinski a marqué l’histoire du Théâtre du Châtelet ; il y a dansé Shéhérazade, Pétrouchka ou Daphnis et Chloé avec les Ballets russes, chorégraphiant lui-même L’Après-midi d’un faune sur la musique de Debussy. Du Journal qu’il rédigea en convalescence en Suisse en 1919, et qui abonde en réflexions sur la danse et sur la vie – « sur le sentiment » dira-t-il –, Olivier Py a tiré une courte pièce portée ici par Bertrand de Roffignac. Le comédien, complice fidèle de l’auteur, acteur et metteur en scène depuis Ma jeunesse exaltée, y incarne le danseur-vedette des Ballets russes. Accueillie dans le Grand Foyer du théâtre, ces représentations devraient y trouver la tonalité intime qui est celle du Journal.

Jean-Guillaume Lebrun