La programmation 2026 du 34ème Festival des Forêts réunit plus de deux cents artistes au fil de 15 concerts et 7 bains de forêt musicaux, dans 15 sites remarquables du patrimoine des forêts de Compiègne et de Laigue, autour de la thématique des saisons, en dehors des célèbres concertos de Vivaldi.

Le répertoire inspiré par les saisons réserve bien de savoureuses curiosités, à l’exemple des Quatre Sonatines pour piano du compositeur et critique musical Guy Sacre, que fait redécouvrir Billy Eidi le 24 juin, avant d’accompagner Jean-François Rouchon dans Le Voyage d’hiver de Schubert. Le 8 juillet, la claveciniste Chloé de Guillebon dirige l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles dans le cycle de cantates Les Quatre saisons de Boismortier. Le 11, Marie Vermeulin ressuscite le recueil de douze pièces pour piano Das Jahr (L’Année) de Fanny Mendelssohn, auquel répond la suite Les Saisons de Tchaïkovski, dans l’arrangement que le pianiste Alexandre Gasparov a réalisé pour son duo avec le violoncelliste Xavier Phillips. La reprise à Compiègne le 26 juin, avec l’Orchestre national de Lille du Te Deum pour Notre Dame de Thierry Escaich, et la soirée italienne musicale et pyrotechnique, avec l’accordéoniste Théo Ould et l’Orchestre de Picardie le 2 juillet, constituent deux autres moments forts de l’édition 2026 du Festival des Forêts.

Gilles Charlassier