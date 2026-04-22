La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°342
avril 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

La flûtiste Rio Tôsha et la pianiste Chisato Taniguchi, entre tradition et modernité

La flûtiste Rio Tôsha et la pianiste Chisato Taniguchi, entre tradition et modernité - Critique sortie Classique / Opéra Paris La Maison de la Culture du Japon à Paris
©Rio Tôsha photo : DR
Rio Tôsha photo : DR

Maison la Culture du Japon / musiques traditionnelles et contemporaines

Publié le 22 avril 2026 - N° 343

La flûtiste Rio Tôsha, spécialiste des instruments traditionnels, fait dialoguer le répertoire de la musique classique japonaise avec la création contemporaine. Puis la pianiste Chisato Taniguchi interprète la musique japonaise d’aujourd’hui.

La flûte shinobue est l’instrument du théâtre kabuki et de sa déclinaison musicale, le nagauta ; la flûte nōkan est quant à elle typique du théâtre . Sur ces instruments traditionnels en bambou, accompagnée de tambours et de luths (shamisen), Rio Tôsha fait vivre ces deux univers musicaux à travers des pages classiques du répertoire. Elle donnera également à entendre ses propres compositions et une commande passée à Claude Ledoux, compositeur belge marqué par les musiques indiennes et japonaises. Le 3 juin, c’est au contraire un instrument occidental qui sert de point de passage entre les traditions musicales : la jeune pianiste Chisato Taniguchi, lauréate du Concours d’Orléans en 2022, jouent les œuvres de Yûji Takahashi (né en 1938) et Atsuhiko Gondai (né en 1965), deux figures importantes de la création musicale japonaise.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

La flûtiste Rio Tôsha et la pianiste Chisato Taniguchi
du jeudi 21 mai 2026 au mercredi 3 juin 2026
La Maison de la Culture du Japon à Paris
101 bis quai Jacques Chirac, 75015 Paris

Rio Tôsha, jeudi 21 mai à 19h.

Chisato Taniguchi, mercredi 3 juin à 19h.

Tél. : 01 44 37 95 01.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Le Staatskapelle Dresden et Daniele Gatti
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire