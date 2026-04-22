La flûtiste Rio Tôsha et la pianiste Chisato Taniguchi

La flûtiste Rio Tôsha, spécialiste des instruments traditionnels, fait dialoguer le répertoire de la musique classique japonaise avec la création contemporaine. Puis la pianiste Chisato Taniguchi interprète la musique japonaise d’aujourd’hui.

La flûte shinobue est l’instrument du théâtre kabuki et de sa déclinaison musicale, le nagauta ; la flûte nōkan est quant à elle typique du théâtre nô. Sur ces instruments traditionnels en bambou, accompagnée de tambours et de luths (shamisen), Rio Tôsha fait vivre ces deux univers musicaux à travers des pages classiques du répertoire. Elle donnera également à entendre ses propres compositions et une commande passée à Claude Ledoux, compositeur belge marqué par les musiques indiennes et japonaises. Le 3 juin, c’est au contraire un instrument occidental qui sert de point de passage entre les traditions musicales : la jeune pianiste Chisato Taniguchi, lauréate du Concours d’Orléans en 2022, jouent les œuvres de Yûji Takahashi (né en 1938) et Atsuhiko Gondai (né en 1965), deux figures importantes de la création musicale japonaise.

Jean-Guillaume Lebrun