Le Festival international d’opéra baroque de Beaune

Du spectaculaire à l’intime, l’édition 2026 du Festival fait résonner les multiples voix du baroque dans les joyaux architecturaux, sacrés ou profanes, de la ville de Beaune.

Quelques piliers du répertoire sont cette année encore au programme : Ariodante de Haendel par Les Talens Lyriques avec Ève-Maud Hubeaux dans le rôle-titre (4 juillet), Il Trionfo del Tempo e del Disinganno du même par Le Banquet Céleste (le 11), la Messe en si de Bach par Vox Luminis (le 5), L’Olimpiade de Pergolèse dirigée par Giulio Prandi (le 18) ou encore Les Boréades de Rameau dirigées par Reinoul van Mechelen (le 25). Mais, fidèle à son histoire, le festival propose quelques redécouvertes tels L’Avare (1720) de Francesco Gasparini d’après Molière dirigé par Vincent Dumestre et mis en scène par Théophile Gasselin (les 12 et 14), Nicandro e Fileno de Paolo Lorenzani, créé en 1681 à Fontainebleau (le 17), et une série intimiste autour des airs de Dowland par Zachary Wilder (le 5), Ruby Hughes (le 14) et Clara Brunet (le 19).

Jean-Guillaume Lebrun