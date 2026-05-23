La Maîtrise de Caen et la Scuola de Caen terminent l’année avec un opéra miniature de Britten, The Golden Vanity sur la mer noire, dans une mise en scène d’Emily Wilson.

Commande passée à Britten par les Wiener Sängerknaben qui le créèrent au festival d’Aldeburgh en 1967, The Golden Vanity sur la mer noire adapte une chanson traditionnelle relatant l’histoire d’un navire anglais attaqué par des pirates turcs. L’un des mousses propose de couler l’embarcation ennemie en échange de la main de la fille du capitaine. Mais ce dernier ne tiendra pas promesse et l’âme du jeune marin reviendra hanter les flots où il a disparu. Cette fable, qui est l’une des nombreuses partitions de Britten pour chœur d’enfants, reprend des éléments de Billy Budd, et la conclusion de la parabole rappelle celle de Curlew River, écrit deux ans plus tôt. Emmenées par leur directrice musicale Camille Bourrouillou, la Maîtrise de Caen et la Scuola de Caen font revivre cette légende dans une mise en scène d’Emily Wilson, avec un préambule réunissant des chants marins normands et turcs arrangés par Vincent Manac’h, pour composer une traversée musicale entre les rivages et les héritages.

Gilles Charlassier