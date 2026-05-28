Dans Kiss, Siham Falhoune et Maxime Saint-Jean de la compagnie Koutrajmé interroge le sentiment amoureux à l’aune des changements sociétaux.

Quelque chose se prépare. Lorsque Kiss commence, Siham Falhoune et Maxime Saint-Jean qui gardent à la scène leur prénom réel s’apprêtent à faire une chose qui n’est jamais anodine, surtout pour des comédiens : s’embrasser comme le font des amants. Dans ce spectacle co-écrit par les deux acteurs issus tous deux de la section Acting de l’école Koutrajmé-Montfermeil fondée par le réalisateur Ladj Ly, les deux danseurs et comédiens incarnent des rôles proches de leur personnalité afin de créer un trouble. Le baiser qui se trame est-il d’amour ou de cinéma ? En plus des questions de représentation que pose pareil acte au théâtre, les deux artistes interrogent avec ce spectacle la possibilité de l’amour aujourd’hui. Chacun racontant son héritage patriarcal et les violences vécues, ils questionnent l’idéal d’une relation égalitaire. Utopie ou réalité possible ?

Anaïs Heluin