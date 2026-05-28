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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Avec « Kiss », la compagnie Koutrajmé interroge le sentiment amoureux

Avec « Kiss », la compagnie Koutrajmé interroge le sentiment amoureux - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Le 11. Avignon
©© René Rose-Payper Siham Falhoune et Maxime Saint-Jean dans Kiss
© René Rose-Payper Siham Falhoune et Maxime Saint-Jean dans Kiss

Le 11 • Avignon / Texte de Siham Falhoune et Maxime Saint-Jean / Mise en scène de Sébastien Davis

Publié le 28 mai 2026 - N° 345

Dans Kiss, Siham Falhoune et Maxime Saint-Jean de la compagnie Koutrajmé interroge le sentiment amoureux à l’aune des changements sociétaux.

Quelque chose se prépare. Lorsque Kiss commence, Siham Falhoune et Maxime Saint-Jean qui gardent à la scène leur prénom réel s’apprêtent à faire une chose qui n’est jamais anodine, surtout pour des comédiens : s’embrasser comme le font des amants. Dans ce spectacle co-écrit par les deux acteurs issus tous deux de la section Acting de l’école Koutrajmé-Montfermeil fondée par le réalisateur Ladj Ly, les deux danseurs et comédiens incarnent des rôles proches de leur personnalité afin de créer un trouble. Le baiser qui se trame est-il d’amour ou de cinéma ? En plus des questions de représentation que pose pareil acte au théâtre, les deux artistes interrogent avec ce spectacle la possibilité de l’amour aujourd’hui. Chacun racontant son héritage patriarcal et les violences vécues, ils questionnent l’idéal d’une relation égalitaire. Utopie ou réalité possible ?

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

Kiss
du lundi 6 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026
Avignon Off. Le 11. Avignon
11 boulevard Raspail, 84000 Avignon

à 11h les jours pairs, relâche le 10 juillet. Tel :  04 84 51 20 10. Durée : 1h20.

 

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