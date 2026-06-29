La nouvelle création d’Eric Minh Cuong Castaing provoque d’autres façons de vivre nos perceptions dans l’espace de la représentation qu’est le théâtre, et de faire communauté sensible.

Vision, car voir est l’attendu le plus fort en matière de spectacle vivant. Vision, car les artistes qui composent cette proposition sont tous et toutes malvoyants. Dans les deux cas, le chorégraphe et ses complices Aloun Marchal et Marine Relinger font une chose : aller à l’encontre, déplacer nos représentations, faire surgir d’autres possibilités dans l’espace-temps si codifié et ritualisé qui réunit habituellement les « spectateurs » devant des « danseurs ». Tout commence dès l’accueil où les quatre interprètes, Emmanuel « Manu » Coutris, Saïd Gharbi, La Flâme et Nathalie Milon, nous embarquent par petits groupes à l’extérieur du Théâtre. On entrera dans la salle, ou plutôt sur le plateau, par des chemins détournés qui seront l’occasion d’une part de faire connaissance, et d’autre part d’activer ce qui sera au centre du temps que l’on passera ensemble : l’écoute. L’écoute, qui commence par le simple écho d’une voix dans l’espace ou contre un mur, l’attention au silence qui n’existe pas, l’installation dans l’espace avec la réception des consignes qui font de Vision une expérience extraordinaire à vivre ensemble.

Vers une farandole des corps

On l’aura compris, Vision n’est donc pas un spectacle sur le regard. Les artistes mettent en place, sur un plateau presque dépouillé (on aura le choix de circuler, de s’asseoir au sol ou sur quelques praticables) des protocoles d’actions et de mises en relation d’une grande douceur. Chaque fois, c’est le son, ou le toucher qui préside à la proposition, et nous voilà embarqués dans des danses communes, dans des contemplations, et même dans des portés qui engagent notre posture, notre responsabilité, notre faculté de choisir. Chaque fois, notre mode perceptif et dès lors relationnel est mis en question, et nous voici prêts à accueillir une belle farandole claviculaire, des joutes vocales métalleuses et lyriques, ou un corps-à-corps poignant. Sur la corde du sensible, Vision est une expérience en totale implication relationnelle entre les artistes, le public, et l’espace commun et presque utopique de l’écoute et de l’attention.

Nathalie Yokel