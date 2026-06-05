La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Out/side » de Mwendwa Marchand et Carl Dhélot

« Out/side » de Mwendwa Marchand et Carl Dhélot - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Parenthèse
©Out/side de Mwendwa Marchand et Carl Dhélot, plateau partagé avec Paisiblement de Mithkal Alzghair et Bal Magnétique de Massimo Fusco. © Duy Laurent Tran
Out/side de Mwendwa Marchand et Carl Dhélot, plateau partagé avec Paisiblement de Mithkal Alzghair et Bal Magnétique de Massimo Fusco. © Duy Laurent Tran

La Parenthèse / La Belle Scène Saint-Denis / Chor. : Mwendwa Marchand et Carl Dhélot

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Avec Out/side et leur dancehall, Mwendwa Marchand et Carl Dhélot font groover La Belle Scène Saint-Denis.

Né dans les downtowns de la Jamaïque, le dancehall est une discipline urbaine qui a su se faire une place dans nos rues, nos studios de danse et dans les battles, mais est encore très peu représentée sur les scènes institutionnelles. Mwendwa Marchand et Carl Dhélot qui en sont d’éminents représentants – on a vu la première officier dans Dub d’Amala Dianor – ont bien l’intention de changer la donne avec leur compagnie nouvellement créée et leur première pièce incisive Out/side. Encrée dans l’univers underground, cette performance à trois corps – dont les deux chorégraphes – questionne la représentation de cette culture sociale et politique. « Nourrie de leur singularité́, elle met en lumière le dancehall tout en restant fidèle à son groove, son organicité́ et son ancrage. »

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Out/side
du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026
Avignon Off. La Parenthèse
18 rue des Études, 84000 Avignon

à 10h. Tél. 04 90 87 46 81. Durée du programme #2 : 1h30.

La Belle Scène Saint-Denis, une programmation du Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création - danse à Tremblay-en-France.

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