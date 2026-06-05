« Out/side » de Mwendwa Marchand et Carl Dhélot

Avec Out/side et leur dancehall, Mwendwa Marchand et Carl Dhélot font groover La Belle Scène Saint-Denis.

Né dans les downtowns de la Jamaïque, le dancehall est une discipline urbaine qui a su se faire une place dans nos rues, nos studios de danse et dans les battles, mais est encore très peu représentée sur les scènes institutionnelles. Mwendwa Marchand et Carl Dhélot qui en sont d’éminents représentants – on a vu la première officier dans Dub d’Amala Dianor – ont bien l’intention de changer la donne avec leur compagnie nouvellement créée et leur première pièce incisive Out/side. Encrée dans l’univers underground, cette performance à trois corps – dont les deux chorégraphes – questionne la représentation de cette culture sociale et politique. « Nourrie de leur singularité́, elle met en lumière le dancehall tout en restant fidèle à son groove, son organicité́ et son ancrage. »

Delphine Baffour