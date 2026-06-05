Avec ce solo, Sarah Adjou s’assume en bête de scène version cabaret, lumineuse dans sa liberté de déconstruire les genres et les codes.

Artiste touche-à-tout – de la danse contemporaine au tango, en passant par le cabaret – danseuse pour la scène ou la publicité, créatrice pour le plateau ou l’image filmique, Sarah Adjou réalise dans ce solo la prouesse d’être elle-même tout en étant tout cela à la fois. Elle passe en « revue » ce qui l’anime par de multiples touches, que ce soit sous forme de citations techniques, de clins d’œil humoristiques, d’immersions par le costume, le geste, la musique ou les accessoires dans l’univers du cabaret. Elle laisse surgir sa propre créature, celle d’une femme multiple, libre, affranchie des carcans qui enferment, mais également reconnaissante envers ce qui la traverse et la met en mouvement.

Nathalie Yokel