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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

« Revue », un solo de Sarah Adjou en bête de scène version cabaret

« Revue », un solo de Sarah Adjou en bête de scène version cabaret - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Le Train Bleu
©Crédit : Isshogai Sarah Adjou, multiple et touche-à-tout dans Revue
Crédit : Isshogai Sarah Adjou, multiple et touche-à-tout dans Revue

Le Train Bleu / Chorégraphie Sarah Adjou

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Avec ce solo, Sarah Adjou s’assume en bête de scène version cabaret, lumineuse dans sa liberté de déconstruire les genres et les codes.

Artiste touche-à-tout – de la danse contemporaine au tango, en passant par le cabaret – danseuse pour la scène ou la publicité, créatrice pour le plateau ou l’image filmique, Sarah Adjou réalise dans ce solo la prouesse d’être elle-même tout en étant tout cela à la fois. Elle passe en « revue » ce qui l’anime par de multiples touches, que ce soit sous forme de citations techniques, de clins d’œil humoristiques, d’immersions par le costume, le geste, la musique ou les accessoires dans l’univers du cabaret. Elle laisse surgir sa propre créature, celle d’une femme multiple, libre, affranchie des carcans qui enferment, mais également reconnaissante envers ce qui la traverse et la met en mouvement.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Revue
du samedi 4 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026
Avignon Off. Le Train Bleu
40 rue Paul Saïn, 84000 Avignon

à 11h, les jours pairs, relâche les jours impairs. Réservations : billetterie-theatredutrainbleu.mapado.com. Durée : 45 minutes.

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