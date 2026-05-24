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Danse - Agenda

Les Ballets de Monte-Carlo célèbrent leurs 40 ans

Les Ballets de Monte-Carlo célèbrent leurs 40 ans - Critique sortie Danse Monaco Grimaldi Forum
©Soirée de Gala pour les 40 ans des Ballets de Monte-Carlo © DR
Soirée de Gala pour les 40 ans des Ballets de Monte-Carlo © DR

Monaco / Événement

Publié le 24 mai 2026 - N° 344

Fondés en 1985 par la Princesse Caroline de Hanovre, les Ballets de Monte-Carlo célèbrent leurs 40 ans avec une Soirée de Gala.

La danse et Monaco c’est une longue histoire. Déjà Diaghilev y avait installé ses fameux Ballets Russes en 1911 et la compagnie y avait donné son dernier Bal en 1929.  C’est avec la volonté de s’inscrire dans cette tradition que la Princesse Caroline de Hanovre fonde Les Ballets de Monte-Carlo en 1985. Les rejoignant en 1993, Jean-Christophe Maillot crée pour eux plus de 30 pièces, offrant à la troupe et ses 50 interprètes des tournées et une reconnaissance internationales. Il enrichit aussi son répertoire d’œuvres de chorégraphes majeurs. Cette belle aventure démarrée il y a 40 ans méritait bien une soirée exceptionnelle. Si son programme est jalousement tenu secret, on sait que seront présents des danseurs, chorégraphes, musiciens et artistes qui ont participé à écrire l’histoire de la compagnie. À l’occasion de ce flamboyant anniversaire, la troupe rendra hommage à la Princesse Caroline de Hanovre, très présente auprès du Ballet depuis ses premiers pas.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

Les Ballets de Monte-Carlo
du vendredi 3 juillet 2026 au samedi 4 juillet 2026
Grimaldi Forum
10 avenue Princesse Grâce, 98000 Monaco

à 19h30. Tél. +377 99 99 20 00.

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