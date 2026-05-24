Les Ballets de Monte-Carlo célèbrent leurs 40 ans
Monaco / ÉvénementPublié le 24 mai 2026 - N° 344
Fondés en 1985 par la Princesse Caroline de Hanovre, les Ballets de Monte-Carlo célèbrent leurs 40 ans avec une Soirée de Gala.
La danse et Monaco c’est une longue histoire. Déjà Diaghilev y avait installé ses fameux Ballets Russes en 1911 et la compagnie y avait donné son dernier Bal en 1929. C’est avec la volonté de s’inscrire dans cette tradition que la Princesse Caroline de Hanovre fonde Les Ballets de Monte-Carlo en 1985. Les rejoignant en 1993, Jean-Christophe Maillot crée pour eux plus de 30 pièces, offrant à la troupe et ses 50 interprètes des tournées et une reconnaissance internationales. Il enrichit aussi son répertoire d’œuvres de chorégraphes majeurs. Cette belle aventure démarrée il y a 40 ans méritait bien une soirée exceptionnelle. Si son programme est jalousement tenu secret, on sait que seront présents des danseurs, chorégraphes, musiciens et artistes qui ont participé à écrire l’histoire de la compagnie. À l’occasion de ce flamboyant anniversaire, la troupe rendra hommage à la Princesse Caroline de Hanovre, très présente auprès du Ballet depuis ses premiers pas.
Delphine Baffour
A propos de l'événementLes Ballets de Monte-Carlo
du vendredi 3 juillet 2026 au samedi 4 juillet 2026
Grimaldi Forum
10 avenue Princesse Grâce, 98000 Monaco
à 19h30. Tél. +377 99 99 20 00.