Avec son frère Christian, sourd de naissance, qu’il traduira en direct, François Gremaud a construit un spectacle qui relate autant la dimension politique du combat des sourds que l’histoire plus intime d’une relation fraternelle.

« Christian est mon frère cadet de 2 ans. Enfants, nous étions quasiment inséparables et physiquement, on se ressemblait beaucoup. J’ai longtemps joué le rôle d’interface entre lui et le monde et je dois beaucoup à cette relation. Notamment ma passion de transmettre, l’envie de partager ma curiosité et ma façon de mettre en scène en laissant une grande place à l’imaginaire du public. Nous avons été très liés jusqu’à la fin de nos adolescences. Cette pièce est l’occasion de mettre en partage les cultures qu’on a pu développer chacun de notre côté depuis. Moi le théâtre et lui sa culture sourde et cette langue des signes avec laquelle j’ai un peu perdu contact. Avec ce spectacle, nous allons essayer de retrouver cet endroit de fraternité qui a été le nôtre pendant la prime enfance.

Esprit de résistance

Comme souvent dans mes mises en scène, je privilégie l’espace vide. Il y aura un simple tapis de sol. Mon frère racontera à la fois la grande histoire des sourds, son vécu personnel, et, de temps en temps, jouera aussi mon rôle. Moi, je traduirai sur le côté de la langue des signes en français. L’histoire de la langue des signes est passionnante. Elle a été interdite par des gens d’Église et c’est seulement depuis 2005 en France que la méthode orale n’est plus obligatoire. Dans les années 1970, les sourds étaient à 80 % illettrés. Ces injustices, ce combat hautement politique, cet esprit de résistance que démontre mon frère m’ont inspiré à un moment où j’étais comme beaucoup très déprimé par les nouvelles du monde. Par ailleurs, loin de la tradition des entendants pour qui la pensée passe par la tête puis par la bouche, chez les sourds, elle s’exprime à travers tout le corps. C’est impressionnant et très théâtral cette communication qui engage tout le corps, jusqu’au bout des doigts. »

Propos recueillis par Eric Demey