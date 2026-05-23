En sept rendez-vous, la programmation 2026 des Nuits de la Citadelle de Sisteron célèbre la vitalité pluridisciplinaire d’un festival inscrit depuis de soixante-dix ans dans un patrimoine magique.

Avec le ballet Les Saisons que Thierry Malandain a créé en 2023, c’est une figure de la danse française qui ouvre les Nuits de la Citadelle de Sisteron, juste avant de quitter la direction de sa compagnie à Biarritz. Le baroque est également au rendez-vous le 4 août avec Hervé Niquet et Le Concert Spirituel dans les Water Music et les Music for the Royal Fireworks de Haendel. Le 21 juillet, le jeune pianiste Paul Lecocq interprète Bach, Scarlatti, Schumann et Fauré, et le 31, Eric Slabiak et les musiciens Josef Josef invitent à une immersion au milieu des mélodies yiddish et tziganes. Le 25, Edouard Baer incarne Cyrano de Bergerac dans une mise en scène d’Anne Kessler. Les deux derniers rendez-vous de cette 71e édition résument l’identité pluridisciplinaire du festival. Le 8 août, Lambert Wilson, aux côtés du Lemanic Modern Ensemble, est le récitant dans un chef-d’œuvre du théâtre musical, L’Histoire du Soldat de Stravinski. La clôture réunit les arts dans Didon et Énée de Purcell, chorégraphié par Bianca Li et sous la direction de William Christie.

Gilles Charlassier