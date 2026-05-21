Des passerelles, des croisements, des hybridations, le festival de Saint-Céré dans le Lot marie la voix, la musique et le spectacle vivant dans une grande variété de formes.

Le programme de cette 46ème édition du Festival de Saint-Céré fait feu de tout bois et marie la musique et la scène sous des formes d’une étonnante variété promises à se produire dans des lieux divers. Harpe et chants en langue arabe (Marie-Marguerite Canon et Walid Ben Selim), The Cure, Pink Floyd, Bronskie beat au son du violoncelle (Birds on a wire), un conte musical adapté de Kipling (Histoires comme ça), Cendrillon décliné en opéra (mise en scène de David Lescot) puis en bal festif et familial (Le bal’ograph), soirée guinguette, projection en plein air de La Bohême de Puccini…. La musique se joue sur des scènes de théâtre, dans des cours de château et autres lieux insolites. Au total, 22 représentations dans 14 lieux de spectacles s’adressent à tous les publics et mettent en plus les compositrices à l’honneur !

Eric Demey