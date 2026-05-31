Les six artistes du collectif britannique Forced Entertainment présentent une performance débridée sur notre précarité actuelle à partir de textes écrits par Tim Etchells, dont les voix générées par intelligence artificielle sont interprétées par synchronisation labiale. L’humain et la machine dans une folle tension…

Les protagonistes sont réunis dans un lieu étrange, comme un bar qui n’existe pas vraiment. Quel est cet endroit ?

Tim Etchells : Cette idée d’un lieu qui n’est pas vraiment réel me permet de libérer la scène des contraintes de la représentation naturaliste. C’est une logique onirique – on connaît tous ce rêve où l’on rêve de sa maison, mais ce n’est pas sa maison. Les détails y sont inexacts, manquants. C’est un bar, le décor d’une sitcom, la scène d’un théâtre : autant un espace mental qu’un lieu. Les personnages s’y transforment, s’y rencontrent sans cesse, comme si la nuit défilait en accéléré. Le bar regorge de mots : bribes de conversations, disputes, questions et confessions. Les personnages tentent aussi d’appréhender les préoccupations et les questions du monde extérieur – la politique, la catastrophe climatique, la guerre…

« Les personnages sont des constructions hybrides, à la fois numériques et physiques, et j’adore cette dynamique. »

Pourquoi avoir choisi de travailler avec des voix d’IA et la synchronisation labiale ?

T.E. : J’ai été fasciné par la synchronisation labiale lors de son utilisation dans notre précédent projet (Signal to Noise, 2024). J’aime beaucoup la distance qu’elle instaure entre les interprètes et les figures convoquées par les voix. Cette représente un magnifique cadeau pour les interprètes. Ils sont prisonniers du rythme et de la vocalisation de ces voix fabriquées, mais, simultanément, ils jouissent d’une immense liberté. La contrainte devient créatrice. Leur inventivité sans fin est l’un des grands plaisirs de la pièce. Le collectif partage plus de quarante ans d’expérience scénique, ce qui crée une connexion profonde et un langage commun dans l’interprétation. Les personnages sont des constructions hybrides, à la fois numériques et physiques, et j’adore cette dynamique. Nous vivons une époque où il est de plus en plus difficile de distinguer une création humaine d’un texte généré, d’un avatar, d’une image créée par une IA. La pièce tente d’explorer cette tension. Parfois, les figures sur scène semblent être des êtres humains plongés dans une crise émotionnelle commune ; d’autres fois, elles ressemblent davantage à des robots défaillants.

Est-ce une pièce sur la fin de l’humanité ?

T.E. : Profondément nourrie de scepticisme quant au futur technologique envisagé par des politiciens de tous bords, la performance explore notre précarité à ce moment précis de l’histoire. Heureusement, c’est aussi une œuvre ludique, dotée d’une force comique subversive qui nous est chère. Avec le collectif Forced Entertainment, nous revenons souvent à cette tension entre une situation tragique et une réaction comique. Nous aimons ces frictions où le public est invité à tracer son propre chemin.

Propos recueillis par Agnès Santi