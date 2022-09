Mimoun et Zatopek de Vincent Farasse

Unanimement saluée par le public et la critique lors de sa création, la pièce trouve dans les figures de ces deux athlètes d’exception sa source d’inspiration. Revivifiant les liens entre sport et théâtre, son propos met également en jeu les élans d’une société qui change.

Karim, jeune ouvrier venu d’Algérie dans la métropole se passionne pour la course de fond. Mimoun et Zatopek deviennent ses deux héros. Il ne sait jamais qui choisir. Mimoun, d’Algérie comme lui ? Zatopek, idole du parti communiste ? Il vieillit avec eux, raconte leur histoire, et par là son histoire, de la fin des années 40 au milieu des années 70. Seul en scène, le comédien Ali Esmili, membre du Collectif Les Trois Mulets, collectif d’acteurs franco-maghrébins porté par l’ambition de créer un théâtre qui puise directement dans cette double culture, incarne Karim. Il est aussi à l’origine de la création de la pièce, commande d’écriture faite à Vincent Farasse, auteur et metteur en scène, fondateur de la Compagnie Azdak, avec lequel il entretient un compagnonnage de longue date ; ensemble, ils militent pour un théâtre d’acteur, populaire, ouvert sur le monde dont cette création se fait l’expression.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens