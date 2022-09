Olivier Balazuc présente W ou le souvenir d’enfance d’après Georges Pérec

L’autobiographie révolutionnaire de Georges Pérec est pour la première fois transposée à la scène. C’est au Théâtre du Soleil dans une mise en scène d’Olivier Balazuc.

Trois récits qui s’entrecroisent. Une fiction, des souvenirs et une dystopie. Lorsque paraît en 1975 W ou le souvenir d’enfance, l’autobiographie prend avec le grave et facétieux George Pérec une forme bien inédite. Tournant autour du récit d’une enfance marquée par la déportation des siens et sa fuite en zone libre, le texte de l’écrivain passe aussi par l’édification d’une société aux atours fascistes tournée tout entière vers l’olympisme et par une fiction élaborée en référence à Hermann Melville. Une collaboration entre le souvenir souvent manquant et l’imagination qui vient le suppléer, portée à la scène sous la forme d’une enquête menée par Olivier Balazuc, Isabelle Gazonnois et le travail vidéo de Fred Roumagne.

Eric Demey