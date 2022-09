Claire Dancoisne présente BasiK InseKte, adaptation théâtrale de La Métamorphose de Franz Kafka

Fondé en 1986 par Claire Dancoisne, le Théâtre la Licorne mêle objets, machines, masques et marionnettes « pour porter au plus loin l’imaginaire ». Une démarche que la compagnie installée à Dunkerque met aujourd’hui au service d’une adaptation théâtrale de La Métamorphose de Franz Kafka.

Dans La Métamorphose, Franz Kafka fait le récit d’une transformation physiologique. Celle d’un représentant de commerce qui, subitement, un matin, se rend compte qu’il est en train de se changer en insecte. C’est cette œuvre que Claire Dancoisne adapte au théâtre dans BasiK InseKte, une proposition « expressionniste, cruelle et drôle » qui s’écarte de tout réalisme « pour mieux faire réfléchir à des réalités proches de nous, notamment les rapports complexes entre la marge et la quête de normalité ». BasiK InseKte nous plonge « dans une suite de rebondissements teintés d’humour noir », explique la metteuse en scène et directrice artistique du Théâtre la Licorne, dans une fable fantastique, un thriller machiavélique à l’occasion duquel « on s’aperçoit que les pires monstres ne sont pas ceux que l’on croit ».

Manuel Piolat Soleymat