Dans Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, le Collectif 8 trouve une matière formidable pour exercer son art de l’hybridation entre théâtre et arts numériques.

Depuis deux décennies environ, le Collectif 8 fondé par le duo de créateurs formé par Gaële Boghossian et Paulo Correia explore les relations possibles entre théâtre, arts visuels, création numérique et musique. Ils travaillent le plus souvent sur des œuvres contemporaines. Après le Covid, Gaële Boghossian adapte ainsi 1984 de Georges Orwell. Quatre ans après, c’est au tour d’une autre dystopie très célèbre de se voir théâtralisée et mise en images par le Collectif 8 : Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. Transposé à l’heure des réseaux sociaux, le roman écrit en 1932 interroge : « Sacrifier la Liberté au bonheur, est-ce une saine utopie ? ».

Immersion dans la dictature du bonheur

Les comédiens Matthieu Astre, Damien Rémy, Océane Verger et Paulo Correia sont reliés à la création vidéo immersive signée par le dernier. Ils incarnent les quatre personnages sur lesquels Gaële Boghossian a centré son adaptation, fidèle à l’œuvre originale mais intégrant des technologies de notre époque : écrans polymorphes, réseaux sociaux, casques de réalité virtuelle… Ainsi augmenté par ces objets contemporains utilisés afin de créer l’apparence de vies heureuses, la dystopie d’Huxley basée sur un eugénisme radical et sur un bonheur obligatoire pour tous révèle toute sa terrible actualité. Et toute l’urgence de réagir, notamment par la défense de la poésie.

Anaïs Heluin