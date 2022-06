Michèle Addala reprend Ici Loin de Jean Cagnard et Claire Lestien

Allant de l’intime à l’universel en creusant le poétique et le politique, la directrice du Théâtre de l’Entrepôt et fondatrice de la Compagnie Mises en Scène reprend Ici Loin, présenté l’an dernier : une mise en abyme théâtrale qui sonde la question de l’avenir.

« Ici Loin est le fruit d’un long parcours de création à l’occasion duquel nous avons invité toutes sortes de personnes – des habitants comme des artistes issus de diverses disciplines – à réfléchir avec nous à la question de l’avenir. C’est une question éminemment intime, mais aussi collective, sociétale. Nous avons cheminé et cherché longtemps, entre expressions brutes et contradictions traversant notre monde. De ce parcours sont nées sept formes partagées entre amateurs et professionnels, propositions que nous avons déployées sur l’ensemble de la ville : dans des collèges, des jardins, des établissements pour personnes âgées, des théâtres… Parmi elles, il y a Ici Loin, un spectacle professionnel qui réunit sur scène une musicienne (ndlr, Léa Lachat) et cinq acteurs (ndlr, Ana Abril, Marion Bajot, Pascal Billon, Mardjane Chemirani, Cheikh Sall).

Du réel à l’imaginaire, de l’imaginaire au réel

Ici Loin raconte cette démarche de travail. Six protagonistes, autour d’une table, s’interrogent sur le spectacle qu’ils sont en train de construire sous nos yeux, sur le processus qui va les amener à faire le récit de l’expérience folle, foisonnante, sensible, déchirante dont je viens de parler. Cette mise en abyme nous immerge dans l’élaboration d’une création, mais aussi dans des temps de fiction au sein desquels basculent les acteurs. Ici Loin est constitué d’une écriture de plateau morcelée qui fait se côtoyer témoignages, personnages de fiction, croquis, musiques, matériaux sonores… Le récit rend compte de toutes ces dimensions, avec des plongées dans le quotidien de personnes âgées isolées, avec la parole d’enfants qui nous disent ce qu’évoquent pour eux la vieillesse et la mort. On voyage du réel à l’imaginaire, de l’imaginaire au réel, avec la force de vie et l’humour corrosif qui habitent toutes les créations de notre compagnie. »

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat