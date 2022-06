Mixology par Katerina Fotinaki

Sans se détourner du rebetiko, musique populaire grecque dansée, Katerina Fotinaki compose et joue une musique personnelle, multiple et actuelle.

Tout au long d’une dizaine d’années de collaboration avec Angélique Ionatos, Katerina Fotinaki nous avait habitués à sa présence tout à la fois discrète et puissante. Avec l’album Mixology paru à la rentrée 2021 chez Klarthe Records, qu’elle a enregistré presque seule durant le confinement, l’interprète et compositrice puise sans contrainte mais non sans maîtrise dans ses influences culturelles intimes. On lui découvre une énergie aux confins du rock, parfois un rien ska punk, une déclamation qui joue autant des codes du slam que du lyrique, quoique toujours empreinte de rondeurs métissées et d’une érudition partageuse. Fotinaki nous livre un tour de chant où le texte reste au cœur de l’élan musical, un texte souvent en français, notamment en reprenant Barbara ou Carmen, mais aussi dans l’anglais de T.S. Eliot ou William Blake.

Vanessa Fara