À l’orée du bois de Pierre-Yves Chapalain et Kahena Saïghi

Pierre-Yves Chapalain crée un spectacle itinérant susceptible de se déployer dans tous types d’espaces. En particulier en milieux ruraux, comme l’indique son titre, À l’orée du bois. Sous la forme d’un oratorio qui vire au fantastique, l’auteur et metteur en scène y raconte l’histoire d’une femme et d’un homme qui ne voulaient plus se sentir robots.