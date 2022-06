La Galerie, un spectacle enlevé et inventif de la compagnie Machine de cirque d’Olivier Lepine

La compagnie Machine de cirque présente à la Scala Provence une forme hybride qui mêle disciplines circassiennes et arts visuels dans un décor évoquant une galerie d’art.

Machine de cirque, c’est la promesse d’un cirque explosif, sensationnel, très dynamique : telle est la marque de fabrique de la compagnie québécoise, dont la réputation est maintenant bien établie à l’international. On ne sera donc pas surpris que les sept circassiens en scène enchaînent les figures audacieuses : acrobaties au sol, main à main, portés acrobatiques, jonglage, le rythme est endiablé et les séquences spectaculaires ne manquent pas. Une artiste multi-instrumentiste, complètement intégrée au groupe, soutient l’ensemble en y ajoutant une musique jouée en direct. Parce qu’il s’agit de jouer sur les codes et les attendus d’une galerie d’art, tout finit dans une explosion de couleurs. Un spectacle enlevé et inventif, digne représentant des productions nord-américaines qui valorisent autant la prouesse physique que la forme.

Mathieu Dochtermann