Hic et nunc, dans l’immédiat de la situation et de la relation, la compagnie théâtrale Ontroerend Goed invite le public à regarder, mais aussi à faire partie de la performance. Disruptif et jouissif !

« Sur scène : nous. Dans la salle : vous. Nous allons regarder. Nous allons nous regarder. Mais surtout nous allons nous regarder les uns les autres, en tant que groupe. Nous échangeons les rôles. Peut-être vous vous verrez vous-mêmes. Comme faisant partie du public ou peut-être comme personnage. Sans vous, pas de représentation. Merci d’être là ! », disent les ingénieux et inventifs membres du collectif Ontroerend Goed qui, depuis plus de 20 ans, font, comme ils le remarquent malicieusement, « du théâtre interactif destiné principalement à des spectateurs qui n’aiment pas ça ! », en mêlant vidéo et perspectives pour effacer les frontières entre spectateurs et interprètes.

Nous et nous

L’histoire de l’univers en bref, les spectateurs comme des électeurs qui votent pour des acteurs, une performance comme un palindrome ou une errance dans un labyrinthe de miroirs et d’avatars à la rencontre de soi-même : Ontroerend Goed fait de l’imprévisibilité sa marque de fabrique, dans la forme autant que dans le fond. Le public est donc convié à venir se laisser célébrer, car « sans public, pas de théâtre » ! Il s’agit de fêter le fait d’être ensemble en interrogeant la manière dont nous nous positionnons en tant qu’individus dans le monde actuel, où sectarismes et délires identitaires ont tendance à déliter les fondements de l’évidence selon laquelle plus on est de fous ensemble, plus on rit et mieux on vit.

Catherine Robert