Ce troisième volet de la recherche d’Olivier Dubois autour du Sacre du Printemps s’incarne dans le corps et la personnalité de Marie-Agnès Gillot.

Il fallait un écrin suffisamment fort pour l’ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Paris. Il sera scénographique, musical et vestimentaire, et donnera lieu à une confrontation dont la danseuse ne ressortira pas indemne. Il y a quelque chose de l’ordre de la puissance qui ressort de ce solo, mais une puissance épuisée, écrasée. Un autel majestueux de bambou conçu par Morgane Tschiember sert de cadre qu’elle finira par dompter, entre tentatives de rompre ses attaches de cordes et de se défaire de son encombrant costume. Olivier Dubois met en scène une femme porteuse de toutes les traces laissées par le Sacre, une samouraï des temps modernes qui n’a pas froid aux yeux. Elle se jette ainsi dans une bataille profondément solitaire, en lutte contre les éléments et certainement aussi contre elle-même.

Nathalie Yokel