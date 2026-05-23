Dans Notre-Dame reconstruite, Thomas Hengelbrock dirige La Création de Haydn, grandiose et touchante partition, avec l’Orchestre de chambre de Paris.

Avec La Création, Haydn invente l’oratorio moderne. Créée en mars 1799, rencontrant alors et par la suite partout en Europe un succès considérable, cette œuvre ouvre des voies nouvelles, notamment par le rôle qu’elle confère à l’orchestre – dès l’ouverture, figurant le chaos originel. Sur le livret de Gottfried van Swieten, qui s’inspire de la Bible (Genèse et Psaumes) et du Paradis perdu de Milton, le compositeur élabore une véritable « symphonie biblique », non pas une œuvre liturgique mais une grandiose introduction, touchante, fascinante, au mythe chrétien de la Création. Cette partition indémodable a toute sa place dans Notre-Dame reconstruite sur les cendres du chaos de 2019. Treize ans après avoir donné la même œuvre en ces lieux sous la direction de Thomas Zehetmair, l’Orchestre de chambre de Paris et Maîtrise de Notre-Dame sont cette fois dirigés par Thomas Hengelbrock.

Jean-Guillaume Lebrun