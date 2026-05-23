La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Thomas Hengelbrock dirige La Création de Haydn avec l’Orchestre de chambre de Paris

Thomas Hengelbrock dirige La Création de Haydn avec l’Orchestre de chambre de Paris - Critique sortie Classique / Opéra Paris
©L’Orchestre de chambre de Paris. © Mathias Depardon
L’Orchestre de chambre de Paris. © Mathias Depardon

Notre-Dame de Paris / oratorio

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Dans Notre-Dame reconstruite, Thomas Hengelbrock dirige La Création de Haydn, grandiose et touchante partition, avec l’Orchestre de chambre de Paris.

Avec La Création, Haydn invente l’oratorio moderne. Créée en mars 1799, rencontrant alors et par la suite partout en Europe un succès considérable, cette œuvre ouvre des voies nouvelles, notamment par le rôle qu’elle confère à l’orchestre – dès l’ouverture, figurant le chaos originel. Sur le livret de Gottfried van Swieten, qui s’inspire de la Bible (Genèse et Psaumes) et du Paradis perdu de Milton, le compositeur élabore une véritable « symphonie biblique », non pas une œuvre liturgique mais une grandiose introduction, touchante, fascinante, au mythe chrétien de la Création. Cette partition indémodable a toute sa place dans Notre-Dame reconstruite sur les cendres du chaos de 2019. Treize ans après avoir donné la même œuvre en ces lieux sous la direction de Thomas Zehetmair, l’Orchestre de chambre de Paris et Maîtrise de Notre-Dame sont cette fois dirigés par Thomas Hengelbrock.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

La Création de Haydn
du mardi 30 juin 2026 au mercredi 1 juillet 2026


Mardi 30 juin et jeudi 1er juillet à 20h30. Tél. : 09 70 80 80 70.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

La foisonnante 49e édition du festival Musiques sacrées / musiques du monde ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire