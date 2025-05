Les toujours excellents Ballets de Monte-Carlo achèvent leur saison avec deux créations de Lukáš Timulak et Kor’sia.

Ancien danseur du Nederlands Dans Theater et des Ballets de Monte- Carlo, Lukáš Timulak collabore depuis plus de vingt ans avec le designer Peter Bilak. Dans leur nouvel opus, ils mettent leur fascination des phénomènes naturels au service d’un projet qui n’adviendra qu’une seule fois dans un lieu donné : « Chaque jour, l’expérience est différente, avec des changements de scénographie, à l’image du monde qui nous entoure en constante évolution ». Après Igra – librement inspiré de Jeux de Vaslav Nijinski – le collectif madrilène Kor’sia mené par les chorégraphes italiens Mattia Russo et Antonio de Rosa revient à Monaco avec une création qui promet de surprendre une nouvelle fois, notamment par sa puissance visuelle.

Delphine Baffour