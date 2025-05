Une absence de titre, qui dit déjà beaucoup de la démarche de déconstruction de Camille Boitel et Sève Bernard pour cette nouvelle création.

Est-ce un non-titrage, ou quelque chose, déjà, qui se met entre guillemets ? Camille Boitel et Sève Bernard ont l’art de brouiller les pistes… Ne serait-ce déjà que dans leur duo, qui finalement n’en est pas un, puisque les collaborateurs (de l’ombre ou à vue) sont les chevilles ouvrières du spectacle en train de se faire, où artistes et artisans œuvrent ensemble à la mise en place d’un monde toujours en mouvement. A Montpellier, Camille et Sève avaient présenté en 2019 間 (ma, aida, …), une mise en scène de la relation amoureuse dans un hommage à l’illusion théâtrale et à la machinerie.

Des règles du jeu en déséquilibre

Aujourd’hui au Festival Montpellier Danse, ils reviennent d’une façon d’autant plus forte qu’ils investissent le théâtre de l’Agora pour leur Première mondiale, soit une scène 100% extérieure qui a vu la fine fleur des chorégraphes internationaux s’y épanouir au fil des ans. « » reprend à son compte la question de l’aléatoire, de l’imprévisible, ciselée d’une parfaite précision gestuelle et rythmique qui fait toute l’ambivalence de leur démarche. Tout l’enjeu se situe dans la façon dont ils vont habiter le lieu, le nourrir techniquement, faire émerger leur matière dans une forme d’instantané qui déjoue toutes les règles de l’illusion et de la représentation.

Nathalie Yokel