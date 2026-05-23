Les 30 ans du Quatuor Diotima

Le Quatuor Diotima referme son année de résidence au Théâtre des Champs-Élysées avec Beethoven et la création française d’une pièce de Christian Mason.

S’il n’explose pas de manière aussi radicale la forme classique du quatuor à cordes que le Quatorzième, le Quinzième de Beethoven n’en demeure pas moins d’une saisissante singularité. Le premier mouvement affirme un dramatisme et un lyrisme puissants, tout en ruptures. Les deuxième et quatrième, au tempo vif et à la construction en rupture avec les conventions académiques, encadrent un Molto adagio, cœur de la partition, et l’un des sommets absolus du répertoire. Le finale associe de manière originale les formes rondo et sonate. Né en 1984, Christian Mason construit une œuvre qui déploie des atmosphères évocatrices façonnées par les subtiles métamorphoses du son. Créé par les Diotima au Festival de Witten en avril, son deuxième quatuor invite à une exploration onirique sous le titre Towards a not yet remembered past.

Gilles Charlassier