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N°343
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Classique / Opéra - Agenda

Les 30 ans du Quatuor Diotima

Les 30 ans du Quatuor Diotima - Critique sortie Classique / Opéra Paris Théâtre des Champs-Élysées
©Légende : Le Quatuor Diotima Crédit : Studio Lenoir
Légende : Le Quatuor Diotima Crédit : Studio Lenoir

Théâtre des Champs-Élysées / Musique de chambre

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Le Quatuor Diotima referme son année de résidence au Théâtre des Champs-Élysées avec Beethoven et la création française d’une pièce de Christian Mason.

S’il n’explose pas de manière aussi radicale la forme classique du quatuor à cordes que le Quatorzième, le Quinzième de Beethoven n’en demeure pas moins d’une saisissante singularité. Le premier mouvement affirme un dramatisme et un lyrisme puissants, tout en ruptures. Les deuxième et quatrième, au tempo vif et à la construction en rupture avec les conventions académiques, encadrent un Molto adagio, cœur de la partition, et l’un des sommets absolus du répertoire. Le finale associe de manière originale les formes rondo et sonate. Né en 1984, Christian Mason construit une œuvre qui déploie des atmosphères évocatrices façonnées par les subtiles métamorphoses du son. Créé par les Diotima au Festival de Witten en avril, son deuxième quatuor invite à une exploration onirique sous le titre Towards a not yet remembered past.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Les 30 ans du Quatuor Diotima
du dimanche 7 juin 2026 au dimanche 7 juin 2026
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

à 11h. Tél. : 01 49 52 50 50.

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