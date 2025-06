Événement du solstice d’été de l’association Urbanisme et démocratie, Clara Maxwell dévoile son film Lire aux cabinets inspiré du texte éponyme d’Henry Miller et de ses performances de 2009 dans le jardin des Thermopyles.

L’association UDé – Urbanisme et Démocratie – est née en 1993 avec pour objectif de faire participer les habitants du 14ème arrondissement aux décisions concernant leur cadre de vie, de veiller à la préservation de la diversité sociale, économique et culturelle de son territoire. Très active, elle a notamment créé le jardin public des Thermopyles dans lequel elle organise régulièrement des fêtes de quartier. En 2009, elle y invitait la chorégraphe et danseuse américaine Clara Gibson Maxwell à créer quatre performances autour des toilettes sèches du lieu. S’inspirant de l’essai grinçant d’Henry Miller Lire aux cabinets – « Il faut garder vos esprits ainsi que vos intestins ouverts » – elle mêlait voix et mouvement autour d’une réflexion politico-écologique sur les déchets et la lecture.

Documentaire social et film expérimental

Celle qui fut formée à la philosophie et au cinéma à l’université d’Harvard, à la danse à la fameuse Juilliard School de New-York avant de s’installer en France en 1985, dévoile aujourd’hui dans le même lieu en première mondiale sa vidéodanse Lire aux cabinets. Documentaire social autant que film expérimental, celle-ci retrace seize ans plus tard la fête de 2009, le montage de Nathaniel Draper réunissant, dans une seule performance à multiples facettes, images et sons avec une temporalité brisée et recomposée. Au fameux texte d’Henri Miller se joignent ceux de Cornelius Castoriadis qui nous parle de Victor Hugo et des égouts de Paris, de George Orwell et à la musique de Patti Smith. L’occasion d’une réflexion collective sur la salubrité de la lecture et sur ce que la chanteuse a appelé la nécessité d’une « transformation des déchets ».

Delphine Baffour