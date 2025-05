« Chroniques », la nouvelle création de Peeping Tom

La Cie belge Peeping Tom brouille nos repères spatiaux et temporels dans sa nouvelle création Chroniques.

Une nouvelle création de Peeping Tom est toujours un événement tant leurs pièces, de la trilogie Vader-Moeder-Kinderen à leur spectacle culte 32 rue Vandenbranden, marquent durablement les esprits. Fidèle à ses marques de fabrique – une danse-théâtre ultra physique et surréaliste qui sonde la psyché humaine et se déploie dans d’impressionnantes scénographies – la compagnie brouille cette fois avec Chroniques nos repères spatiaux et temporels. Cinq personnages en mutation s’entrechoquent sans savoir s’ils sont au crépuscule ou à l’aube de leur existence et côtoient les sculptures en mouvement du duo d’artistes Lolo & Sosaku, qui se transforment de manière imprévisible.

Delphine Baffour