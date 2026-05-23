Le Chœur de Radio France referme sa saison avec trois grandes fresques symphoniques: le War Requiem de Britten, Alexandre Nevski de Prokofiev et la Messe solennelle de Berlioz.

Le 12 juin, Mirga Gražinytė-Tyla et le Philharmonique de Radio-France font résonner le bouleversant War Requiem, commandé à Britten pour la consécration, en 1962, de la nouvelle cathédrale de Coventry sur le lieu de celle que les bombardements allemands avaient détruite en 1940. Au texte liturgique, le compositeur anglais a ajouté des poèmes dénonçant les atrocités de la guerre écrits par Owen, mort dans les tranchées une semaine avant l’armistice de 1918. Manifeste pacifiste, c’est l’une des partitions majeures du XXème siècle. Le 25, Omer Meir Wellber dirige la musique de Prokofiev pour le film Alexandre Nevski d’Eisenstein, sorti en 1938. Sa veine épique, accompagnant les combats héroïques d’un jeune prince dans la Russie du XIIIème siècle, en fera un véritable chant patriotique au moment de la lutte contre le nazisme. Le 2 juillet, le National revient à Radio-France, cette fois sous la baguette de Dinis Sousa, pour la Messe solennelle de Berlioz, page de jeunesse prétendue détruite, dont un manuscrit fut redécouvert en 1992, et qui annonce le génie révolutionnaire du maître romantique.

Gilles Charlassier