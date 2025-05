Au Festival Montpellier Danse, Israel Galván plonge sa nouvelle création dans la musique de Miles Davis, réinvestie par le trompettiste prodige Michael Leonhart.

Si chaque nouvelle pièce du danseur sévillan fait l’événement, celle-ci a le mérite de piquer encore davantage notre curiosité, du fait de son empreinte musicale et de son casting hors normes. Ici, Israel Galván est allé puiser dans l’album sans doute le plus espagnol du célèbre musicien. Des traditions flamencas se frottent aux sonorités jazz, le blues au folklore, offrant, en 1960, une écoute vibrante de ce que peut être une rencontre hybride. Aujourd’hui, le génie de Michael Leonhart vient s’inviter dans cette nouvelle histoire que le chorégraphe veut nous raconter. Lui aussi trompettiste et enfant de la balle, il a été demandé par les plus grands artistes pop (Paul Simon, Lauryn Hill, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Alicia Keys…). Ses nouveaux arrangements et son orchestration pour sept musiciens viennent bousculer les attendus et marquer une belle rencontre au sommet avec le danseur flamenco.

Nathalie Yokel