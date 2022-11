Los años (Les années) de Mariano Pensotti

L’auteur et metteur en scène argentin Mariano Pensotti présente Los años (Les années) au Théâtre Nanterre-Amandiers. Une pièce qui met en miroir deux périodes d’une même vie en interrogeant « notre rapport intime à l’histoire, nos désirs et nos frustrations ».

« Los años (Les années) relate l’histoire d’un personnage, un réalisateur de films documentaires, à deux époques différentes de sa vie : lorsqu’il a 30 ans et lorsqu’il en a 60. L’une des particularités de cette pièce réside dans le fait que ces deux temporalités sont représentées simultanément sur le plateau. Grâce à cette mise en miroir temporelle, les spectateurs sont témoins des effets du temps qui passe : sur cet homme, sur sa famille, sur la ville de Buenos Aires. Le public est ainsi en mesure de constater les interrelations du passé et du futur. Il peut observer la façon dont ces deux époques se modifient l’une l’autre. Le contraste entre ce que l’on croit que l’on sera plus tard et ce que l’on devient effectivement est un processus particulièrement intéressant à explorer.

Du présent au futur

D’une certaine façon, la même chose peut arriver à certaines utopies et aux sociétés qui voient le jour en leur nom. Dans le cas particulier de l’Argentine, cette forme de tension est extrême. Buenos Aires est une ville de représentation, de théâtralité, une ville façonnée par le rêve de devenir, un jour, le Paris de l’hémisphère sud. Los años (Les années) interroge le temps qui passe, mais aussi ce que l’idée de futur peut signifier dans un contexte d’après-pandémie. L’époque du jeune personnage est le présent, en 2020 ; celle de l’homme de 60 ans est le futur, en 2050. Il ne s’agit pas d’une œuvre d’anticipation, mais d’une œuvre qui tente d’éclairer ce dont nous pourrions nous souvenir du présent, dans le futur. Comment raconterions-nous ce que nous sommes en train de vivre ? De la même façon, si l’on savait ce que l’on allait devenir, est-ce que l’on changerait quelque chose de notre existence actuelle ? »



Propos recueillis et traduits de l’argentin par Manuel Piolat Soleymat