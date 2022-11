Invité par le Festival d’Automne et la Maison de la Culture du Japon à Paris, l’artiste japonais Tomohiro Maekawa présente, pour la première fois, une de ses œuvres hors de son pays. Un événement à ne pas manquer !

« La société japonaise, dans l’ensemble, est douce et surprotec­trice. Résultat, ce qui peut être anxiogène (…) est immédiatement considéré comme une nuisance. Une nuisance à ignorer, ou, quand ça n’est pas possible, une nuisance à maquiller, afin de la rendre convenable. », dit Tomohiro Maekawa. Le Japon a subi, au cours de son histoire récente, des catastrophes épouvantables à la portée existentielle terrifiante. Des bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki à l’accident de la centrale de Fukushima, ce qui blessa ce pays endeuilla la planète entière, devenant le symbole de la capacité de l’humanité à s’autodétruire en fissurant la matière. Ce pouvoir d’anéantissement de l’être est une des obsessions de Tomohiro Maekawa, lecteur de Sartre et de la philosophie occidentale, et fervent de la sagesse bouddhiste. Dans A la marge, il explore les affres de notre espèce, menacée par l’effondrement et l’extinction et pourtant incapable de penser le risque et d’accepter l’imprévisible.

Le néant au secours de l’être

Le spectacle met en scène les retrouvailles entre un homme et une femme dans un café. Au fil de leur discussion, les deux anciens camarades de classe découvrent qu’ils ont vécu d’étranges expériences. Pendant ce temps, une masse noire apparaît au-dessus de la ville. Révélation ou menace ? Mystère ou dévoilement ? En même temps que gagne l’inquiétude, les deux protagonistes voient resurgir des fantômes. Le sens apparaît à mesure que l’acceptation de l’absurde se fait plus sereine ; la lumière surgit de l’obscurité ; la compréhension naît de l’accueil du fantastique. Avec cette pièce aux accents métaphysiques, Tomohiro Maekawa interroge la capacité humaine à affronter l’inconnu. Que cet inconnu prenne le visage de l’autre (celui qui « désintègre mon univers », comme le définit Sartre), qu’il adopte la figure infigurable de la mort, qu’il soit menace écologique ou virale, il est toujours un risque à prendre et parfois une énigme à accepter sans la résoudre. « Je suis persuadé que nous devons apprendre à ne pas comprendre, dit Tomohiro Maekawa. Le mystère est inhérent à la condition humaine ; ne l’évacuons pas. » La Maison de la Culture du Japon à Paris ouvre les arcanes du grand œuvre théâtral grâce au maître japonais du surnaturel. Frisson irrationnel et fascination spéculative garantis !

Catherine Robert