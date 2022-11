Les nuits enceintes de Guillaume Béguin

L’auteur et metteur en scène suisse Guillaume Béguin propose avec Les nuits enceintes un récit métaphorique sur notre volonté – et ses limites – de rompre avec un système qui nous conduit à la catastrophe.

« Les nuits enceintes raconte l’histoire d’une femme, Sam, qui rejoint sa sœur Mélisande pour s’installer dans la maison familiale que cette dernière n’a jamais quittée, non loin d’un campement d’altermondialistes et d’une autoroute en construction. J’ai construit ce récit comme une métaphore de notre capacité à nous émanciper de ce dont on hérite, et plus particulièrement à rompre avec un système qui conduit à la destruction du monde. Sam arrive avec son mari homosexuel, avec qui elle pense réinventer l’amour tout en restant dans de vieux schémas, et une jeune fille, Lou, qui au début de l’histoire est amoureuse d’elle. Autrice, elle est également aux prises avec une intelligence artificielle qui veut guider son écriture.

Quel nouveau rapport à la Terre établir ?

La pièce suit les mutations, ou non, des personnages. J’ai l’impression que la jeune génération réinvente plus et apporte plus d’espoir que des quadras comme moi qui ont du mal à sacrifier les choses. Le spectacle part d’une situation réaliste mais vire assez vite à l’onirisme. Comme souvent dans mes spectacles, j’ai essayé de construire un univers soigné, tant sur le plan musical que scénographique, de créer une atmosphère par laquelle se laisser emporter et des paradoxes qui n’ont pas vocation à être résolus, comme dans des rêves qu’on ne parvient pas à décoder. Le thème de l’enfance y est également très présent, comme une sorte de lien perdu avec le monde, parce qu’avec l’industrialisation, c’est un peu comme si l’on s’était extrait du monde. Cette pièce cherche à explorer quel nouveau rapport à la Terre on veut établir ».

Propos recueillis par Eric Demey