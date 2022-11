Deux miniatures brillantissimes dans l’écrin de la petite salle de La Reine Blanche : Redjep Mitrovitsa et Eve Gollac interprètent avec un immense talent le remarquable texte de Vincent Farasse. Exceptionnel !

Ni théâtre documentaire, ni pamphlet réducteur ; ni leçon de morale, ni appel niaiseux à la compassion bêtasse ; alarme plutôt que larmes ; humour poignant et terrible plutôt que dérision grinçante : Vincent Farasse signe un texte formidable, qui suscite la terreur et l’admiration, pour s’en tenir au sens premier de ce qualificatif si souvent dévoyé. Le dramaturge imagine deux personnages, dont les confessions se complètent, pour ciseler le portrait du management néolibéral, en auscultant ses mots et ses maux. Lui (intense Redjep Mitrovitsa), technicien victime du dégraissage salarial dans une grande entreprise, reprend à son compte le discours de l’efficacité, jusqu’à justifier sa relégation, puis son licenciement. Elle (bouleversante Eve Gollac) parle depuis la piscine d’un mystérieux bâtiment, qui pourrait être le lieu de travail d’une dystopie dictatoriale ou celui de la réclusion d’une utopie gériatrique. Développement personnel, optimisation, performance et créativité : les mantras du capitalisme dégénéré sont devenus ceux de la société perverse dans laquelle nous vivons. Tous n’en meurent pas, mais tous sont frappés. On exploite désormais avec le sourire. On convainc les salariés de la chance qu’ils ont de vendre leur force de travail à de gentils patrons, qui s’inquiètent de leur bien-être pour les rendre encore plus compétitifs. Dans la mesure où l’on vit mieux quand on aime, que la servitude soit volontaire, et tout ira bien !

Est-ce ainsi que les hommes vivent ?

Le texte de Vincent Farasse rappelle les meilleures analyses sociologiques sur le sens et la valeur du travail et l’art de la communication managériale pour instrumentaliser et asservir. Relisons l’indispensable Travailler pour être heureux ? de Christian Baudelot et Michel Gollac. Mais cette partition est d’abord et avant tout celle d’un poète. Ses deux interprètes s’en saisissent avec un souffle inspiré et une subtilité délicate. Redjep Mitrovitsa convoque sur scène la foule des pantins aliénés de Kafka et Gogol ; Eve Gollac fait surgir la folie orwellienne des victimes de la modernité hygiéniste et technophile. Les deux magnifiques comédiens sont à la fois « la plaie et le couteau ». Ils frappent sans colère et sans haine, mais plus jamais ne sourient, à l’instar du monde grimaçant et désenchanté dont ils exposent les ravages. Au-delà de la dimension sociale du propos, Vincent Farasse, Eve Gollac et Redjep Mitrovitsa disent tout des errements contemporains. Et dans ce monde sans cœur à force de l’avoir mis à l’ouvrage, reste Mozart, qui accompagne le texte comme un baume sur la blessure. Excellent spectacle que cet Incident, qui mieux que faire rire, pleurer ou maudire, permet de comprendre, et peut-être de retrouver l’envie de tendre la main vers l’autre : « là ci darem la mano »…

Catherine Robert