L’Orchestre de chambre de Paris, éclectique et engagé

L’éclectique saison 2025-2026 de l’Orchestre de chambre de Paris, la deuxième sous la direction artistique de Thomas Hengelbrock, investit des lieux emblématiques de la capitale, en faisant la part belle à l’oratorio et à Mozart, mais aussi à la création contemporaine.

De par un effectif calibré pour le classicisme viennois, Mozart constitue un jalon naturel de la prochaine saison de l’Orchestre de chambre de Paris, avec, entre autres, les Symphonies n°39 et n°41, mais également le méconnu Concerto pour piano n°2 de son dernier fils, Franz Xaver, que fait redécouvrir Martin Helmchen à la rentrée. Haydn est également à l’honneur, avec l’une des symphonies qu’il a composées pour Londres, la 98ème, et une autre œuvre de sa dernière maturité, La Création, que Thomas Hengelbrock dirigera dans la nef de Notre-Dame. L’oratorio est l’une des grandes lignes de force de la programmation du chef allemand qui présente le rare Oratorio de Noël de Saint-Saëns, avec les solistes de l’Académie de l’Opéra de Paris pour les fêtes, quelques semaines après la Messe en ut majeur de Beethoven, moins connue que la Missa Solemnis, avec les forces de son Choeur Balthasar Neumann.

Un orchestre en phase avec notre temps

S’il célèbre Chostakovitch, mort il y a un demi-siècle, et les talents de compositeur de l’écrivain romantique Hoffmann, né en 1776, l’Orchestre de chambre de Paris est aussi une formation en phase avec l’époque contemporaine, à travers les centenaires Kurtag et Boulez. Dix ans jour pour jour après l’attentat du Bataclan, une création de Bechara El-Khoury rend hommage aux victimes. Parmi la nouvelle génération de chefs, Maxim Emelyanychev compte désormais parmi les compagnons de route d’un orchestre qui n’oublie pas de mettre en avant la féminisation de la profession, avec Alexandra Cravero et Zoe Zeniodi, révélée lors du concours La Maestra.

Gilles Charlassier