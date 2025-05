Rossini en version de concert

Le Théâtre des Champs-Élysées referme sa saison d’opéra en version de concert avec deux chefs-d’œuvre de Rossini servis par de grandes voix d’aujourd’hui.

À la suite des représentations mises en scène par Pierre-Emmanuel Rousseau, l’Opéra de Rouen et le chœur Accentus viennent donner Sémiramide en concert. Adaptant une pièce de Voltaire, le plus long opera seria composé par Rossini décrit le destin fatal de la reine de Babylone qui a assassiné son mari et finira poignardée, par erreur, par son fils. Sous la baguette de Valentina Peleggi, Karine Deshayes s’empare du virtuose rôle-titre créé par Isabelle Colbran, grande soprano dramatique célèbre pour l’agilité de sa tessiture, face au contre-ténor Franco Fagioli, qui reprend Arbace, huit ans après avoir chanté ce contralto travesti pour la première fois à Nancy. C’est également sur la même scène que Marie-Nicole Lemieux avait incarné, en 2012, sa première Isabella, la pétulante héroïne de L’Italienne à Alger. Julien Chauvin et le Concert de la Loge font pétiller la bouffonnerie lyrique qui a lancé la carrière du cygne de Pesaro, avec un plateau réunissant, autour de la mezzo québécoise, des talents qui montent, comme Levy Sekgapane et Mikhail Timoshenko.

Gilles Charlassier