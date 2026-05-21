Quinze ans après avoir créé Masques et nez, l’auteur-metteur en scène Igor Mendjisky revient au théâtre masqué avec Notre humble avis. Cette parodie d’émission de radio libre dédiée à la critique fait rire, au détriment de tout le reste.

Exercer la profession de critique artistique, dans quelque domaine que ce soit, nécessite de s’interroger sur les enjeux d’une telle activité, ainsi que sur les prérequis qu’elle exige. Dévoilons quelques-unes de ces aptitudes essentielles. Disposer des connaissances nécessaires pour pouvoir saisir une œuvre dans ses dimensions multiples et la mettre en perspective. Situer l’endroit d’où l’on parle, être capable d’objectiver sa subjectivité, avoir conscience des déterminismes qui orientent ses opinions et limitent sa pensée, afin d’être en mesure de les dépasser… Les cinq personnages de Notre humble avis n’ont jamais réfléchi à tout cela. Critiques amateurs, ces messieurs et mesdames Tout-le-monde participent, au sein d’un théâtre, à l’enregistrement public d’une émission de radio au cours de laquelle ils doivent donner leur avis sur le roman Madame Bovary et une exposition consacrée à l’histoire du pop art. Nous sommes les spectatrices et spectateurs de cette émission orchestrée, depuis la salle, par Igor Mendjisky. À nos côtés, l’auteur-metteur en scène interprète son propre rôle. Il cadre et organise les prises de parole — souvent brouillonnes — de chacune et chacun.

Quand l’intime impose ses débordements

Les ressorts comiques de cette fantaisie parodique reposent essentiellement sur les lacunes et les attitudes stéréotypées de ces critiques du dimanche. Assis derrière une table, munis de masques créés par Étienne Champion, Sylvain Debry, Angélique Flaugère, Quentin Raymond, Adèle Royné et Gauthier Wahl (en alternance avec Ophélia Kolb et Thomas Roy) interprètent des figures plutôt que des personnages. Elles et ils le font bien. Le ton est caustique, les situations sont souvent drôles, lorsqu’elles ne tombent pas dans le potache. Très vite, les personnalités se révèlent, comme les blessures enfouies et les résistances secrètes. Plutôt que de développer des raisonnements clairs sur les œuvres qu’ils ont à critiquer, ils et elles se laissent déborder par les angles morts de leurs affects. Les anecdotes de vie s’étalent, déplaçant le centre de gravité des discussions. S’il provoque des rires, Notre humble avis laisse de côté la profondeur humaine que l’on perçoit au loin chez ces hommes et ces femmes empêchés. Les pensées sur l’art de la critique passent elles aussi à la trappe, laissant le champ entièrement libre aux accents appuyés d’un pur divertissement.

Manuel Piolat Soleymat