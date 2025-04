Polyptyque, sixième album de Marianne Piketty et Le Concert Idéal

La violoniste Marianne Piketty et son ensemble Le Concert Idéal mettent en perspective le Polyptyque de Frank Martin avec des pages baroques transcrites pour orchestre à cordes par Olivier Fourés.

Créées en 1973 et ultime chef-d’œuvre de Frank Martin, les six courtes pièces qui forment Polyptyque sont la réponse du compositeur suisse à la commande d’un concert pour violon et orchestres à cordes que lui avaient passée Yehudi Menuhin et Edmond de Stoutz. Inspiré par le polyptyque La Maestà que Duccio di Buoninsigna avait réalisé pour la Cathédrale de Sienne, l’un des exemples majeurs de l’art toscan du début du XIVème siècle, le cycle traduit les émotions suscitées par les scènes de la Passion christique, dans une réinvention personnelle et contemporaine de la musique baroque.

Une lumineuse mosaïque musicale

Dans l’esprit de pont entre les genres et les époques qui forge l’identité du Concert Idéal depuis sa fondation en 2016, le nouveau disque de l’ensemble déploie un jeu de miroirs où les six numéros du Polyptyque de Martin se mêlent à des transcriptions pour violon solo et double quintette à cordes de pages anciennes par Olivier Fourés. La figure tutélaire de Bach, avec des chœurs, des reprises de concertos de Vivaldi et la Passacaille et fugue RV 582, voisine avec des extraits de motets du Prêtre Roux et un des plus grands exemples de la polyphonie de la Contre-Réforme, le Cruxifixus de Lotti, ainsi que la réécriture d’un chant grégorien par une figure de la Renaissance espagnole, Victoria. Les résonances thématiques, à la croisée du profane et du sacré, esquissent alors, selon les mots de Marianne Piketty, « un cheminement possible où la beauté l’emporte et ouvre la voie à la plénitude et à une certaine joie, une voie consciente et méditative vers la lumière. »

Gilles Charlassier