Saison du Théâtre de verdure du jardin Shakespeare

Shakespeare, bien sûr, au programme de cette nouvelle saison du Théâtre de Verdure, mais aussi Monique Wittig, des concerts et bien d’autres spectacles dans le cadre naturel de ce jardin shakespearien situé en plein Bois de Boulogne.

Dans le Bois de Boulogne, du côté du Pré Catelan, on peut se promener dans la forêt d’Arden de Comme il vous plaira, passer sous un saule pleureur penché sur le cadavre d’Ophélie, puis rejoindre la forêt féerique du Songe d’une nuit d’été. Théâtre de plein air fondé en 1853, transformé en jardin Shakespeare un siècle plus tard car peuplé de plantes qui apparaissent dans cinq des œuvres de l’auteur anglais, le Théâtre de verdure du jardin Shakespeare revit depuis cinq ans sous l’impulsion de Hédi Tillette de Clermont Tonnerre et Lisa Pajon, qui y organisent une saison estivale.

Shakespeare, Wittig, Süskind…

Cette saison sera placée sous le signe de Shakespeare avec Shakespeare Love de Simon Dufour et Ana Lorvo qui interroge l’amour dans l’œuvre de l’auteur anglais, une reprise de La Tempête dans une mise en scène de Sarah Oppenheim, et une version jeune public, Tempête pour marionnette, de la compagnie break an egg. Dans ce cadre naturel et en collaboration avec Paris l’été, Adèle Haenel y lira des textes de Monique Wittig, tandis que Nicolas Senty y interprétera la fameuse Contrebasse de Patrick Süskind. De nombreuses autres pièces peuplent également un riche programme qui court de début juin à fin septembre. Avec également des concerts hétéroclites – fado, hommage à Reggiani, chansons joyeuses et poétiques de FredOgres de Barback. Ainsi que des lectures, une soirée astronomie, des événements pour les amateurs et un spectacle de danse en hommage à la venue du Ballet royal du Cambodge en France en 1906 !

Eric Demey