Chorégies d’Orange, édition 2025

Pas d’opéra mis en scène cette année encore aux Chorégies d’Orange, mais une programmation réfléchie et variée qui s’appuie sur des distributions de qualité.

En crise depuis de nombreuses années, les Chorégies d’Orange ont su se réinventer. Même si ce festival lyrique vieux de plus d’un siècle et demi ne propose plus pour le moment de productions d’opéra mis en scène, il a trouvé d’autres façons d’habiter le Théâtre antique – et de remplir ses quelque 8000 places – avec des clins d’œil à la pop culture : Liverpool Oratorio de Paul McCartney, ciné-concert autour du Fantasia de Disney, concert de Bernard Lavilliers en format symphonique ou, en ouverture, un événement musical et chorégraphique associant les collégiens et lycéens de la région Sud. Le ballet trouve ici sa place (Le Lac des Cygnes d’Angelin Preljocaj) et Verdi y reste bien servi, fût-ce en version de concert : La Force du destin dirigé par Daniele Rustioni et Le Trouvère avec Anna Netrebko, Marie-Nicole Lemieux et Claire de Monteil, élue l’an dernier « révélation musicale » par le Syndicat de la Critique.

Jean-Guillaume Lebrun