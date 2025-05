« Proserpine » tragédie musicale de Lully avec Véronique Gens

Avec Véronique Gens dans le rôle-titre, Les Talens lyriques de Christophe Rousset défendent cette tragédie musicale encore méconnue de Lully.

Les cinq actes de Proserpine n’encombrent ni les scènes ni la discographie. Seule existe à ce jour la version enregistrée par Hervé Niquet il y a près de vingt ans, après la recréation de l’œuvre. Celle de Christophe Rousset viendra s’y ajouter (label Château de Versailles Spectacles) après ce concert. Le rôle principal, celui de Cérès, dieu de la fertilité, est tout naturellement confié à Véronique Gens, qui en avait enregistré deux airs en 2020 (disque « Passion » chez Alpha). Elle sera accompagnée dans cette histoire mouvementée d’amours, d’enlèvements, de vengeance et de dévotion filiale qui se déroule entre terre et Enfers par Marie Lys (Proserpine), Ambroisine Bré (Aréthuse), Olivier Gourdy (Pluton), David Witczak (Jupiter) et le Chœur de chambre de Namur.

Jean-Guillaume Lebrun