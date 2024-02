Les Rugissants de Grégoire Letouvet & Leila Martial

Le compositeur Grégoire Letouvet présente le nouveau répertoire de ses Rugissants, avec l’inclassable chanteuse Leïla Martial en invitée très spéciale, placés sous le signe du cri.

Ensemble de dix musiciens largement dominé par les vents, comme son nom peut le laisser entendre, promesse d’un souffle épique et d’appels du grand son, les Rugissants est la formation phare du compositeur et pianiste Grégoire Letouvet, dont on a pu apprécier les talents d’écriture dans ses collaborations avec l’Orchestre National de Jazz sous la direction de Fred Maurin. Le groupe célèbre la sortie d’un album intitulé Le Cri, auquel prend part l’inclassable Leïla Martial, acrobate vocale et alchimiste du chant, qui mêle son inventivité sonore aux partitions soigneusement orchestrées de l’ensemble, dont l’horizon compositionnel voyage, dixit, entre Penderecki et Sun Ra.

Vincent Bessières