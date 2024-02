Jeanne Michard Latin Quintet, un groupe à coloration afro-cubaine

Récompensée aux Victoires du Jazz en 2023 où elle a été désignée « Révélation » de l’année, la saxophoniste Jeanne Michard présente un groupe à coloration afro-cubaine.

Jeanne Michard a montré que, sous les apparences d’une adepte du be-bop dans la tradition, elle avait aussi une fibre plus latino-américaine dont elle a fait la matière de son premier album. Entourée de deux percussionnistes, Natascha Rogers et Pedro Barrios, aux timbales et congas, elle développe sous le nom de « Songes transatlantiques » un répertoire aux connotations afro-cubaines qui rappelle les « orgy in rhythm » organisées en son temps par Art Blakey. Avec un phrasé qui se relie à à Sonny Rollins, Hank Mobley et quelques autres cadors du genre, la saxophoniste arrime ainsi solidement son ténor aux rythmes chaloupés de la Caraïbe.

Vincent Bessières