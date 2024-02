Dave Douglas réapparait sur nos radars avec l’album « Gifts »

Longtemps suractif, le trompettiste américain Dave Douglas réapparait sur nos radars à la faveur d’un groupe nommé Gifts et d’un nouvel album du même nom.

L’ancien complice de John Zorn au sein de Masada, architecte d’un jazz alternatif combinant l’héritage post-bop à une kyrielle d’influences ethniques ou contemporaines, semble renouer avec ce qui a fait de lui une figure majeure du jazz des années 2000. Au moment d’écrire ces lignes seule une version détonante de Take the A Train, à valeur de manifeste, revampé en mode groovy, permet de se faire une idée de la chose. Mais avec la star montante du ténor free James Brandon Lewis, le guitariste de rock expérimental Rafiq Bhatia et l’inclassable violoncelliste Tomeka Reid à ses côtés, ce Gifts a toute raison de piquer notre curiosité. En première partie, la bandonéoniste Louise Jallu présente son nouveau Jeu avec Mathias Lévy au violon.

Vincent Bessières